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11:28, 20 ноября 2024Силовые структуры

Верховный суд России встал на сторону журналистов в споре с бывшим топ-менеджером ЦБ

Верховный суд РФ разрешил журналистам не публиковать всю фабулу уголовных дел
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: smith371 / Shutterstock / Fotodom

Верховный суд России встал на сторону журналистов из газеты «Коммерсантъ» в судебном споре с находящимся в международном розыске бывшим топ-менеджером Центробанка и бенефициаром нескольких разорившихся кредитных организаций Дмитрием Рубиновым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В своем определении высшая судебная инстанция страны указала, что представители СМИ, рассказывая об уголовных делах, могут не публиковать полностью их фабулу, достаточно краткого изложения общей сути материалов дела. Пресса не может быть равной органам предварительного следствия и суда, поэтому к ней не применим тот же юридический стандарт в формулировках обвинения и доказывания фактов.

Поводом для судебной тяжбы стала публикация в газете статьи, посвященной бывшему банкиру, от 18 июля 2022 года под названием «Банкир ушел в розыск рэкетиром». Издание отмечает, что Рубинов обратился в суд в связи с тем, что статья о его проблемах с законом в России имела негативные последствия для его бизнеса в Израиле, где он занялся развитием IT-проектов. Экс-банкир в своем иске, поданном в Пресненский суд Москвы указал, что его обвиняют в похищении не трех, а двух человек, а также выдвинул претензию в связи с опубликованной без его согласия фотографией.

Суд удовлетворил иск Рубинова и обязал газету опровергнуть сведения из статьи и удалить с сайта издания фотографию находящегося в международном розыске экс-банкира. В итоге судебных тяжб Верховный суд признал это решение нижестоящей инстанции незаконным, посчитав, что небольшие неточности в изложении фабулы обвинения не являются критическими, а передают правильно общую картину.

11 ноября сообщалось, что Верховный суд обязал наследников осужденного возмещать пострадавшим причиненный ущерб, если он не успел сделать это при жизни.

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