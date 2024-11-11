Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:38, 11 ноября 2024Силовые структуры

В России наследников обязали возмещать ущерб пострадавшим после смерти осужденного

ВС РФ: наследники умершего осужденного должны возместить ущерб пострадавшим
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Наследники осужденного должны возместить пострадавшим причиненный ущерб, если он не успел сделать это при жизни. Об этом говорится в определении судебной коллегии Верховного суда России по итогу пересмотра решения по делу главы администрации поселка в Новгородской области и директора компании по ремонту дорог.

Оба фигуранта были признаны виновными в растрате 400 тысяч рублей, выделенных на ремонт дорог в поселке. После приговора один из них ушел из жизни, не успев возместить бюджету свою часть ущерба.

Прокуратура через суд обязала вдову, которая унаследовала имущество супруга, компенсировать эту сумму. Однако женщина оспорила это судебное решение в Верховном суде.

Но высшая судебная инстанция страны встала на сторону надзорного ведомства, постановив, что обязанность по возмещению материального ущерба не связана с личностью причинителя вреда и переходит в порядке наследования.

5 ноября сообщалось, что 25-летний житель Уфы дошел до Верховного суда Башкирии после того, как ему отказались сделать маникюр в одном из салонов красоты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ назвал задачи украинской армии в Курской области

      Получившего смертельное ранение на СВО россиянина похоронят спустя два года после гибели

      Вильфанд предупредил об особенно быстром изменении климата в России

      Ариана Гранде снялась в откровенном образе для журнала

      Бриллианты потеряли популярность среди молодежи и рекордно подешевели

      Путин поручил увеличить до миллиона рублей выплату для погашения ипотеки в регионе России

      Министр развития регионов Молдавии покинул партию Санду

      В России захотели сделать воду в аэропортах бесплатной

      В США заявили об отсутствии успехов у ВСУ

      Бывшая жена Прилучного призналась в желании навести смертельную порчу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше