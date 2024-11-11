В России наследников обязали возмещать ущерб пострадавшим после смерти осужденного

ВС РФ: наследники умершего осужденного должны возместить ущерб пострадавшим

Наследники осужденного должны возместить пострадавшим причиненный ущерб, если он не успел сделать это при жизни. Об этом говорится в определении судебной коллегии Верховного суда России по итогу пересмотра решения по делу главы администрации поселка в Новгородской области и директора компании по ремонту дорог.

Оба фигуранта были признаны виновными в растрате 400 тысяч рублей, выделенных на ремонт дорог в поселке. После приговора один из них ушел из жизни, не успев возместить бюджету свою часть ущерба.

Прокуратура через суд обязала вдову, которая унаследовала имущество супруга, компенсировать эту сумму. Однако женщина оспорила это судебное решение в Верховном суде.

Но высшая судебная инстанция страны встала на сторону надзорного ведомства, постановив, что обязанность по возмещению материального ущерба не связана с личностью причинителя вреда и переходит в порядке наследования.

5 ноября сообщалось, что 25-летний житель Уфы дошел до Верховного суда Башкирии после того, как ему отказались сделать маникюр в одном из салонов красоты.