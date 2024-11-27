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01:45, 27 ноября 2024Экономика

Во Франции проголосовали против сделки ЕС с Латинской Америкой

Депутаты Франции проголосовали против сделки о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Французские депутаты нижней палаты парламента большинством голосов высказались против соглашения о свободной торговле Евросоюза (ЕС) и МЕРКОСУР, пишет ТАСС.

Так, 484 депутата проголосовали против, инициативу поддержали только 70 депутатов. «Этот результат является демократическим мандатом, укрепляющим нашу легитимность в защите нашей позиции "нет" сделке перед Еврокомиссией и Европейским советом», — заявила министр-делегат по вопросам внешней торговли Софи Примас.

Ранее французские фермеры устроили акции протеста на тракторах и пригрозили перекрытием дорог к Парижу. Уже сейчас латиноамериканские производители являются крупнейшими поставщиками говядины и мяса птицы в регион, и потенциальное соглашение значительно увеличит эти объемы, что нанесет ущерб местным производителям, предупреждают фермеры.

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