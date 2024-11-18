Фермеры в Европе выступили против товаров из Латинской Америки

Bloomberg: фермеры на тракторах устроили акцию против латиноамериканских товаров

Объединения фермеров во Франции вышли на улицы, чтобы выступить против соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и латиноамериканскими производителями. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Несколько десятков фермеров на тракторах устроили акции протеста и пригрозили перекрытием дорог к Парижу. Они потребовали от правительства большей поддержки, а также раскритиковали планы властей допустить на рынок более дешевые товары из Латинской Америки.

Франция долгое время выступала против соглашения с Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем, так как местные фермеры и производители мяса и птицы требуют гарантий того, что их латиноамериканские конкуренты соблюдают санитарные и экологические стандарты ЕС, в том числе в отношении антибиотиков и пестицидов.

В понедельник министр сельского хозяйства Анни Женевар заявила, что Франция просит других членов Евросоюза, Нидерланды, Италию и Польшу попытаться сформировать «вето-меньшинство» и заблокировать сделку с блоком МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки). Крупнейшие фермерские союзы страны, столкнувшиеся с неурожаем из-за плохой погоды, дали правительству время до середины ноября, чтобы оно выполнило их требования, в том числе по защите внутриевропейской торговли от дешевых товаров конкурентов.

Уже сейчас латиноамериканские производители являются крупнейшими поставщиками говядины и мяса птицы в регион, и потенциальное соглашение значительно увеличит эти объемы, что нанесет ущерб местным производителям, предупреждают фермеры.

Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо уже предупреждал, соглашение с Южной Америкой убьет сельское хозяйство страны. Чтобы поддержать местных фермеров, он настаивал на выходе из Евросоюза. Для спасения сельского хозяйства сделать это нужно как можно скорее, прежде чем объединение разрушит его страну, подчеркнул он.