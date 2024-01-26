Во Франции призвали уничтожить Евросоюз

Политик Филиппо призвал уничтожить ЕС для спасения сельского хозяйства Франции

Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что стране следует выйти из Евросоюза. Об этом он написал в социальной сети Х.

Филиппо призвал уничтожить ЕС для спасения сельского хозяйства Франции. По его мнению, это нужно сделать скорее, прежде чем объединение разрушит его страну.

«Невероятно! В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое убьет наше сельское хозяйство! Она вполне может это сделать», — призвал он.

Ранее Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за политики против России. «Давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из этой спирали, (...) давайте выберем свободную Францию и мир!» — предложил политик.