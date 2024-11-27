Во Франции школьница призналась в клевете на убитого за «исламофобию» учителя

Школьница-мусульманка из Франции призналась во вранье об «исламофобии» учителя

Во Франции школьница-мусульманка призналась, что соврала об «исламофобии» учителя Самюэля Пати, которому впоследствии отрезал голову джихадист. Об этом сообщает Daily Mail.

Происшествие произошло в 2020 году. «Преступление» учителя якобы состояло в том, что он предлагал ученикам-мусульманам выйти из класса, а остальным показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Девочка запустила об этом слух, после чего исламист Абдуллах Анзоров подстерег Пати на улице и убил его.

В суде выяснилось, что оклеветавшая учителя школьница отсутствовала на уроке. Она призналась во лжи, попросила прощения у родственников Пати и пообещала, что больше так делать не будет.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде потребовал извинений от Франции за обвинения Баку в диктатуре. По его словам, во Франции широко распространены исламофобия, нападения на мусульман и антисемитизм.