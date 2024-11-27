Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:29, 27 ноября 2024Мир

Во Франции школьница призналась в клевете на убитого за «исламофобию» учителя

Школьница-мусульманка из Франции призналась во вранье об «исламофобии» учителя
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Во Франции школьница-мусульманка призналась, что соврала об «исламофобии» учителя Самюэля Пати, которому впоследствии отрезал голову джихадист. Об этом сообщает Daily Mail.

Происшествие произошло в 2020 году. «Преступление» учителя якобы состояло в том, что он предлагал ученикам-мусульманам выйти из класса, а остальным показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Девочка запустила об этом слух, после чего исламист Абдуллах Анзоров подстерег Пати на улице и убил его.

В суде выяснилось, что оклеветавшая учителя школьница отсутствовала на уроке. Она призналась во лжи, попросила прощения у родственников Пати и пообещала, что больше так делать не будет.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде потребовал извинений от Франции за обвинения Баку в диктатуре. По его словам, во Франции широко распространены исламофобия, нападения на мусульман и антисемитизм.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли приказ ВСУ, отданный из-за страха перед Российской армией. Что о нем известно?

      Медведев рассказал о «подарке» Байдена Трампу

      Бывший глава MI6 заявил о настоящей войне Европы с Россией

      Захарова высказалась о коррупции на Украине

      Суд в Москве смягчил наказание осужденным за торговлю детьми врачам

      Лавров назвал «воровскими инстинктами» план Байдена по Украине

      Медведев назвал союзников России

      Пулеметчик ВСУ перепутал позиции и уничтожил несколько десятков сослуживцев

      В Сумской области всех коммунальщиков обязали мобилизовать за два дня

      В России высказались о возможности Запада снабдить Украину ядерным оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше