Азербайджан потребовал извинений от Франции за обвинения в диктатуре

МИД Азербайджана: Франция должна извиниться за обвинения в диктатуре

Азербайджан потребовал от Франции извинений за обвинения в диктатуре. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

«Французская сторона должна извиниться за это заявление. В противном случае это приведет к еще более негативному влиянию на азербайджано-французские отношения», — заявил пресс-секретарь.

По его словам, в Азербайджане, в отличие от Франции, не убивают протестующих на митингах и соблюдаются гражданские права.

Он также отметил, что во Франции широко распространены исламофобия, нападения на мусульман и антисемитизм.

Ранее Франция обвинила Азербайджан в беспорядках в Новой Каледонии. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, Москва и Баку якобы продвигали среди жителей тихоокеанского архипелага мнение о том, что «Франция является колониалистским государством».