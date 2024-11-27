Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

HR-эксперт Сайгина: в 2025 году выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре

Самыми выгодными месяцами в 2025 году будет июль и октябрь, рассказала эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина. В беседе с «Лентой.ру» эксперт по труду назвала главные факторы, которые россиянам стоит учитывать при выборе дат для отпуска.

Отпускные — это средний дневной заработок сотрудника, умноженный на количество дней отдыха: в доход включена заработная плата, премии и надбавки, но не учитываются больничные, отпускные, материальная помощь и командировочные, объяснила специалист.

«Чтобы рассчитать отпускные, средний дневной заработок умножают на количество дней отпуска. Отпускные обычно бывают меньше зарплаты, поскольку ее начисляют за рабочие дни, а отпуск — за календарные. Таким образом, календарный день выходит "дешевле" рабочего», — отметила Сайгина.

Количество рабочих дней в каждом месяце меняется год от года. Например, меньше всего рабочих дней в январе 2025 года — всего 17, а больше всего — по 23 дня — в июле и октябре. Соответственно, отпуск длительностью 28 календарных дней лучше планировать в эти месяцы — стоимость одного рабочего дня получится ниже. А вот в январе, мае, июне и ноябре брать отпуск невыгодно Анна Сайгина эксперт центра «Профессии будущего»

В случае, если отпуск делится на несколько частей, то ориентироваться нужно не только на месяцы с большим количеством рабочих дней, но и на даты, подчеркнула Сайгина.

«Вы можете начать отдыхать как в рабочий, так и в выходной день. Если вам важнее получить больше денег, включите выходные в отпуск. Трудовой кодекс этого не запрещает, но нужно договориться с работодателем. Например, вы берете отпуск с понедельника по пятницу. Отпускные вам начислят за пять дней, а отдохнете вы девять дней — с учетом выходных. А если вы укажете, что отдых начинается с субботы и заканчивается в следующее воскресенье, отпускные вы получите за все девять дней», — добавила эксперт.

Также она напомнила, что ежегодный оплачиваемый отпуск бывает основным и дополнительным: основной отпуск полагается всем, кто работает по трудовому договору, и обычно длится 28 календарных дней. Распределять его можно на любое количество дней, главное, чтобы одна часть была не меньше 14 дней, уточнила Сайгина. Дополнительный отпуск, в свою очередь, прибавляется к основному и может быть положен работникам, трудящимся в районах Крайнего Севера, с опасными или вредными условиями труда, с ненормированным рабочим днем, добавила эксперт.

«Если отпуск в этом году не требуется, его можно перенести на следующий год. Но перенос будет действовать лишь год. В течение следующего года перенесенный отпуск необходимо отгулять», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что 31 процент молодых жителей России предпочитают «тихий отпуск» официальному и отправляются путешествовать, не оповестив работодателя.