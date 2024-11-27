Захарова заявила об открытых для Армении дверях ОДКБ

Захарова: двери ОДКБ для Армении всегда открыты

Двери Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) всегда будут открыты для Армении, а сама республика остается полноправным ее членом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Армения оставляет за собой все соответствующие права и обязательства (...) Мы подтверждаем, что на данном этапе двери для возврата Еревана к полномасштабному сотрудничеству в рамках ОДКБ открыты», — рассказала она.

Захарова добавила, что в МИД ожидают, что Ереван преодолеет сомнения и вернется к заинтересованной совместной работе.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Астане. По словам пресс-секретаря главы кабмина республики Назели Багдасарян, позиция Армении о заморозке своего членства в ОДКБ остается без изменений. Такое же мнение высказал глава МИД страны Арарат Мирзоян.