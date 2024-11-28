49-летняя участница Spice Girls опубликовала обнаженное фото

Британская певица, автор песен, актриса и телеведущая Мелани Браун, более известная как Мел Би, поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 49-летняя участница музыкальной группы Spice Girls запечатлена в инфракрасной сауне. Знаменитость позирует полностью обнаженной, повернувшись к камере спиной и сжав ягодицы руками.

Кроме того, звезда показала кадры, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в оранжевом раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера в спортивном стиле и плавок с высокой посадкой.

Ранее сообщалось, что Виктория Бекхэм снялась в откровенном наряде для журнала Harper's Bazaar. Тогда экс-солистка Spice Girls попозировала для издания в черном прозрачном боди и юбке с кружевами.