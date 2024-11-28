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14:48, 28 ноября 2024Ценности

69-летняя супермодель показала лицо без макияжа и удивила фанатов

Мария Винар
Дженис Дикинсон

Дженис Дикинсон. Фото: @janicedickinson

Американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон показала естественную внешность и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором запечатлела себя в белом топе с тонкими бретелями и с распущенными прямыми волосами. На размещенном кадре видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж.

Поклонники оценили фото Дикинсон в комментариях под постом. «Потрясающе выглядишь», «Красотка!», «Великолепно», «Все еще очень красива», «Икона», — высказывались они.

В июне Дженис Дикинсон рассказала о пластике ради актера Сильвестра Сталлоне. Супермодель призналась, что решилась на первое хирургическое вмешательство, когда состояла с ним в отношениях.

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