69-летняя супермодель показала лицо без макияжа и удивила фанатов

Американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон показала естественную внешность и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором запечатлела себя в белом топе с тонкими бретелями и с распущенными прямыми волосами. На размещенном кадре видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж.

Поклонники оценили фото Дикинсон в комментариях под постом. «Потрясающе выглядишь», «Красотка!», «Великолепно», «Все еще очень красива», «Икона», — высказывались они.

В июне Дженис Дикинсон рассказала о пластике ради актера Сильвестра Сталлоне. Супермодель призналась, что решилась на первое хирургическое вмешательство, когда состояла с ним в отношениях.