69-летняя супермодель рассказала о пластике ради Сильвестра Сталлоне

69-летняя модель Дикинсон сделала пластику в 32 года ради Сильвестра Сталлоне

Американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон рассказала о пластике ради актера Сильвестра Сталлоне. Ее интервью Кейтлин Бристоу доступно на YouTube-канале Off the Vine with Kaitlyn Bristowe.

69-летняя ведущая реалити-шоу «Топ-модель по-американски» призналась, что решилась на первое хирургическое вмешательство, когда встречалась со знаменитостью. «Я встречалась с Сильвестром Сталлоне, и мне было 32 года. Я заметила, что у меня начали появляться щеки…» — призналась звезда.

По словам Дикинсон, она сделала подтяжку лица, чтобы устранить появившиеся изменения во внешности, и не жалеет об этой операции.

