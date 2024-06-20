69-летняя супермодель рассказала о пластике ради Сильвестра Сталлоне

Американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон рассказала о пластике ради актера Сильвестра Сталлоне. Ее интервью Кейтлин Бристоу доступно на YouTube-канале Off the Vine with Kaitlyn Bristowe.
69-летняя ведущая реалити-шоу «Топ-модель по-американски» призналась, что решилась на первое хирургическое вмешательство, когда встречалась со знаменитостью. «Я встречалась с Сильвестром Сталлоне, и мне было 32 года. Я заметила, что у меня начали появляться щеки…» — призналась звезда.
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По словам Дикинсон, она сделала подтяжку лица, чтобы устранить появившиеся изменения во внешности, и не жалеет об этой операции.
Ранее сообщалось, что россиянка лишилась соска во время пластики груди.