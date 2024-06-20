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18:34, 20 июня 2024Ценности

69-летняя супермодель рассказала о пластике ради Сильвестра Сталлоне

69-летняя модель Дикинсон сделала пластику в 32 года ради Сильвестра Сталлоне

Фото: Jason Redmond / Reuters

Американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон рассказала о пластике ради актера Сильвестра Сталлоне. Ее интервью Кейтлин Бристоу доступно на YouTube-канале Off the Vine with Kaitlyn Bristowe.

69-летняя ведущая реалити-шоу «Топ-модель по-американски» призналась, что решилась на первое хирургическое вмешательство, когда встречалась со знаменитостью. «Я встречалась с Сильвестром Сталлоне, и мне было 32 года. Я заметила, что у меня начали появляться щеки…» — призналась звезда.

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По словам Дикинсон, она сделала подтяжку лица, чтобы устранить появившиеся изменения во внешности, и не жалеет об этой операции.

Ранее сообщалось, что россиянка лишилась соска во время пластики груди.

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      Екатерина Ештокина
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