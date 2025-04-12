Голоса в голове приказали россиянину расправиться с женой после тюрьмы в ОАЭ

Осужденный в ОАЭ россиянин вышел на свободу и захотел расправиться с женой в РФ

45-летний житель Самары, который был осужден в ОАЭ, вышел на свободу и решил вернуться на родину, чтобы расправиться со своей женой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Расправиться с женой мужчине, как он объяснил, приказали голоса в голове. Он сообщил об этом супруге, когда сел в самолет, чтобы вылететь в Россию из ОАЭ. Женщина сразу рассказала о ситуации полиции и добавила, что дома у его супруга лежит огнестрельное оружие.

В Самаре россиянина встретили сотрудники полиции. Вышедшего на свободу мужчину отправили на лечение в диспансер. Известно, что в ОАЭ его отправили в тюрьму на полгода после того, как он устроил перепалку с сотрудниками отеля в Шардже, а затем напал на правоохранителей.

Ранее в Подмосковье мужчина наклеил усы с бородой и отправился расправляться с бывшей женой. Мужчину задержали, у него нашли два пистолета и патроны к ним, наручники, лопату, бензопилу и поддельные номера на машину.