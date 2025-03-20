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16:31, 20 марта 2025Силовые структуры

Россиянин наклеил усы с бородой и отправился убивать бывшую жену

Полиция задержала мужчину с накладными усами и бородой, готовившегося убить жену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали планировавшего убить бывшую жену мужчину в накладных усах и бороде. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Приготовление к совершению убийства») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2024 года 59-летний житель Саратовской области из-за чувства ревности к своей бывшей жене решил с ней расправиться. Для этого он купил два пистолета и патроны к ним, наручники, лопату, бензопилу и поддельные номера на машину, а для конспирации приобрел накладные усы и бороду.

После приготовления к расправе он выехал на машине в Ленинградскую область. Но реализовать задуманное у него не получилось, поскольку был остановлен и задержан сотрудниками дорожно-постовой службы (ДПС) в Московской области в городском округе Солнечногорск.

Следователи провели осмотр места, допросы и назначили необходимые экспертизы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за совершенную 16 лет назад расправу над знакомым.

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