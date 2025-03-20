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12:28, 20 марта 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за совершенную 16 лет назад расправу над знакомым

В Подмосковье задержали мужчину за убийство знакомого, совершенное 16 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали мужчину за расправу над знакомым, совершенную 16 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 22 июня 2009 года потерпевший приехал домой к подозреваемому. Там у них произошел конфликт из-за отказа последнего возвращать одолженные деньги в размере 600 тысяч рублей. В результате должник связал мужчину и погрузил в машину. Он отвез его на Егорьевское шоссе, недалеко от поселка Родники, где произвел выстрел из огнестрельного оружия. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

В марте 2025 года в ходе повторного изучения уголовного дела следователи и криминалисты провели дополнительные допросы свидетелей и следственные действия, которые позволили установить причастность к преступлению одного из знакомых потерпевшего. 60-летний местный житель задержан и доставлен в следственный отдел. Проведены обыски по месту проживания задержанного.

Планируется предъявить ему обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали совершившего расправу 14 лет назад мужчину.

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