В российском городе задержали совершившего расправу 14 лет назад мужчину

В Москве задержали мужчину за убийство, совершенное 14 лет назад

В Москве задержали мужчину за расправу, совершенную 14 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Уголовное дело расследуется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в июле 2011 года мужчина совместно с соучастниками разработал план по ограблению и расправе над знакомым, который жил на Ивантеевской улице. Приехав к нему в квартиру, злоумышленники сначала отвлекали его внимание разговорами, а когда он потерял бдительность, напали на него и расправились, перетянув горло веревкой. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Затем преступники похитили деньги на сумму не менее 15 тысяч рублей и скрылись.

Сразу установить причастных к преступлению не удалось. Но в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно проанализированы материалы уголовного дела, изучены ранее собранные доказательства и дополнительно проверены отпечатки пальцев, обнаруженные на месте происшествия. В результате этой проверки установлена причастность одного из фигурантов. Им оказался ранее судимый иностранный гражданин.

На допросе он сознался в содеянном и рассказал, что совершил преступление из корыстных побуждений. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания соучастников.

Ранее сообщалось, что убившего соперника из-за ревности корейца будут судить спустя 14 лет.