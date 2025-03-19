Убившего соперника из-за ревности корейца будут судить спустя 14 лет

В Москве будут судить корейца, убившего соперника 14 лет назад

В Москве предстанет перед судом кореец Иван Ким, убивший из ревности соперника 14 лет назад и скрывавшийся от правосудия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла в 2011 году. Ким отдыхал вместе со своей возлюбленной в кафе в центре Москвы, после чего вызвался проводить девушку домой. В этот момент ему позвонил молодой человек, представился Максимом и рассказал, что он встречается с той же избранницей, после чего предложил решить вопрос «по-мужски».

Молодые люди встретились возле Большого театра. Ким взял с собой травматический пистолет, а Максим пришел с другом. Иван выстрелил в оппонентов, в результате чего соперник умер спустя месяц, а его приятель выжил, получив ранения. После этого стрелок подался в бега.

Ким скрывался от правосудия в Ставропольском крае, где помогал родственникам с семейным бизнесом. После смерти брата в 2023 году Иван забрал его документы, заменил фотографии и вернулся в Москву. В июне 2024 года его вычислили и задержали.

Канал отмечает, что Киму грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 15-летний российский подросток из ревности зарезал 17-летнюю девушку.

