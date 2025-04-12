Стало известно о состоянии избитого в бане футболиста Мухина

Мелик-Гусейнов заявил, что избитый в бане футболист Мухин идет на поправку

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии избитого в бане футболиста команды Антона Мухина, находящегося в аренде во владивостокском «Динамо». Его слова приводит РИА Новости.

Мелик-Гусейнов заявил, что Мухин идет на поправку. «Он проходит необходимые медицинские процедуры, и мы ждем, когда он полностью восстановится. Для нас сейчас это приоритетная задача, мы хотим исключить все риски для его организма. Я думаю, что через неделю-полторы у него все будет хорошо», — подчеркнул он.

Об избиении Мухина руководителем «Динамо», ранее судимым Эдуардом Сандлером стало известно 9 апреля. В результате происшествия футболист попал в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

В составе «Пари НН» в текущем сезоне Мухин провел десять матчей в чемпионате и шесть — в Кубке России. После этого он был отдан в аренду в «Динамо-Владивосток» и сыграл за команду шесть встреч.