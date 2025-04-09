Футболист получил черепно-мозговую травму после избиения в бане

Футболист «Динамо-Владивосток» Мухин получил травму после головы избиения в бане

Футболист Антон Мухин, выступающий на правах аренды за «Динамо-Владивосток», получил черепно-мозговую травму после того, как его избил в бане один из руководителей команды Эдуард Сандлер. Об этом сообщает юрист Антон Смирнов в своем Telegram-канале «Честность — не порок».

Мужчины повздорили в общественной бане. Сандлер нанес Мухину несколько ударов в голову и спину. В результате 19-летний игрок попал в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

На ситуацию отреагировали в клубе «Пари Нижний Новгород», которому принадлежат права на футболиста. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» спортивный директор Александр Удальцов заявил, что они окажут Мухину полное содействие, в том числе медицинское и юридическое. «Возможен ли отзыв из аренды? Технически это возможно. Но для этого надо понять обстоятельства произошедшего», — добавил он.

В составе «Пари НН» в текущем сезоне Мухин провел десять матчей в чемпионате и шесть — в Кубке России. После этого он был отдан в аренду в «Динамо-Владивосток» и сыграл за команду шесть встреч.