Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барселона
1:0
Перерыв
live
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
ПСЖ
1:1
Перерыв
live
Астон Вилла
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:30 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ — регулярный чемпионат
22:44, 9 апреля 2025Спорт

Футболист получил черепно-мозговую травму после избиения в бане

Футболист «Динамо-Владивосток» Мухин получил травму после головы избиения в бане
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Футболист Антон Мухин, выступающий на правах аренды за «Динамо-Владивосток», получил черепно-мозговую травму после того, как его избил в бане один из руководителей команды Эдуард Сандлер. Об этом сообщает юрист Антон Смирнов в своем Telegram-канале «Честность — не порок».

Мужчины повздорили в общественной бане. Сандлер нанес Мухину несколько ударов в голову и спину. В результате 19-летний игрок попал в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

На ситуацию отреагировали в клубе «Пари Нижний Новгород», которому принадлежат права на футболиста. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» спортивный директор Александр Удальцов заявил, что они окажут Мухину полное содействие, в том числе медицинское и юридическое. «Возможен ли отзыв из аренды? Технически это возможно. Но для этого надо понять обстоятельства произошедшего», — добавил он.

В составе «Пари НН» в текущем сезоне Мухин провел десять матчей в чемпионате и шесть — в Кубке России. После этого он был отдан в аренду в «Динамо-Владивосток» и сыграл за команду шесть встреч.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов

    Трамп назвал Китай самым большим нарушителем в истории

    ВС России взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

    Футболист получил черепно-мозговую травму после избиения в бане

    Трамп рассказал о желании Китая заключить сделку с США

    В ВТО предупредили о последствиях разделения мировой экономики на два блока

    Украинский прокурор-уклонист устроился работать в военкомат

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» попыталась избавиться от бикини на фотосессии

    В США заявили о срыве сделки по TikTok

    Зеленский заявил о готовности Киева купить у США большой пакет оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше