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13:27, 12 апреля 2025Россия

Минобороны заявило о пяти атаках ВСУ по энергообъектам России за сутки

Минобороны: ВСУ пять раз за сутки атаковали энергообъекты в России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пять раз пытались ударить по объектам энергетики в России, несмотря на действующую договоренность о моратории на такие атаки. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Под удар попала электроподстанция «Чубаревка» в Запорожской области, из-за чего без электроэнергии остались потребители в пяти населенных пунктах. Кроме того, в Краснодарском крае из-за атаки беспилотника оказалась повреждена контактная сеть близ железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги. В результате два пассажирских состава остановились.

В Курской области ВСУ атаковали энергообъект «Кондратовка», из-за чего отключилась высоковольтная линия и часть потребителей Беловского и Обоянского районов остались без электроэнергии. Также из-за украинской атаки оборвался провод, после чего отключилась высоковольтная линия 110 кВ «Южная — Льгов». Там обнаружили обломки ударного беспилотника.

В марте Москва и Вашингтон согласовали перечень объектов энергетики, по которым в течение месяца начиная с 18 марта 2025 года ВСУ и Россия отказываются наносить удары. Несмотря на это, Минобороны России ежедневно сообщает об атаках ВСУ по энергообъектам России и указывает на недоговороспособность властей Украины. Москва тем временем продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что Москва уведомляет Вашингтон о текущем положении дел.

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