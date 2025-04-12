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13:28, 12 апреля 2025Мир

Решение ФРГ не приглашать Россию на 80-летие Победы назвали оскорблением

Древаль: МИД ФРГ оскорбил память тех, кто освобождал Европу от фашизма
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Michael Probst / AP

Гендиректор Российского общества «Знание» Древаль прокомментировал решение ФРГ не приглашать РФ и Белоруссию на 80-летие празднования победы во Второй мировой войне. Его цитирует ТАСС.

По словам Древаля, решение МИД ФРГ не приглашать РФ и Белоруссию на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, можно расценивать как оскорбительное по отношению к памяти тех, кто освобождал Европу от фашизма.

Berliner Zeitung заявило, что немецкое правительство не желает видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в честь победы над фашизмом. По данным издания, об этом стало известно из брошюры немецкого внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала оскорблением подобный шаг Берлина, а в МИД ФРГ утечку комментировать не стали.

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