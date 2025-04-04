Германия решила не приглашать Россию на мероприятия в честь разгрома Третьего рейха

BZ: ФРГ не пригласила РФ на мероприятия в честь разгрома Третьего рейха

Германия не пригласила официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия в честь разгрома Третьего рейха, которые состоятся в Берлине и Бранденбурге. Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ).

«Участие официальных представителей России и Белоруссии в памятных мероприятиях в Берлине и Бранденбурге [в честь разгрома Третьего рейха], не приветствуется», — говорится в материале.

По данным издания, об этом стало известно из брошюры немецкого внешнеполитического ведомства. Отмечается, что данный раздаточный материал является строго конфиденциальным, и получателям настоятельно рекомендуется гарантировать, что документ не станет общедоступным. Руководство рекомендует районам и муниципалитетам не приглашать российских или белорусских дипломатов, а при необходимости даже высылать незваных гостей.

В документе МИД Германии уточняется, что данные меры связаны с тем, что Берлин не желает «инструментализации» памятных мероприятий представителями России и Белоруссии, поскольку якобы существуют риски пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма в случае приглашения представителей России и Белоруссии.

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