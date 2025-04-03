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16:32, 3 апреля 2025Мир

Немцев предупредили о последнем мирном лете

Историк Найтцель: В 2025 году может наступить последнее мирное лето для Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

В 2025 году может наступить последнее мирное лето для жителей Германии. Об этом предупредил немецкий историк Зенке Найтцель, его слова передает издание Focus.

«Возможно, это лето — последнее, которое мы переживем в мирных условиях», — заявил историк.

Найтцель выразил опасения, что украинский конфликт может распространиться на другие части Европы. По его мнению, это может произойти в ближайшее время. Историк указал на то, что глобальная обстановка в области безопасности была «приведена в движение» президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

Издание также привело слова профессора международных отношений и геополитики Кельнского университета Клеменса Фишера, заявившего, что предупреждения о якобы угрозе со стороны России схожи с гаданием на кофейной гуще.

2 апреля стало известно, что европейские государства начали готовить граждан к возможной ядерной угрозе.

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