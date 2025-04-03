В Германии сравнили заявления о российской угрозе с гаданием на кофейной гуще

Политолог Фишер назвал заявления о российской угрозе гаданием на кофейной гуще

Заявления о российской угрозе — всегда гадание на кофейной гуще. Такое мнение выразил профессор международных отношений и геополитики Кельнского университета Клеменс Фишер в интервью Focus.

«Прогнозы такого рода — это всегда гадание на кофейной гуще, и распространение или разжигание паники столь же бесполезно, как и отрицание слабости самой Европы в оборонном секторе», — отметил эксперт.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал пропагандистским мифом заявления о российской угрозе для Франции. Он отметил, что подобные высказывания являются пропагандой страха и войны, они нацелены на запугивание населения, чтобы потом попросить у него деньги на отправку оружия и военных на Украину.