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15:55, 3 апреля 2025Мир

В Германии сравнили заявления о российской угрозе с гаданием на кофейной гуще

Политолог Фишер назвал заявления о российской угрозе гаданием на кофейной гуще
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Заявления о российской угрозе — всегда гадание на кофейной гуще. Такое мнение выразил профессор международных отношений и геополитики Кельнского университета Клеменс Фишер в интервью Focus.

«Прогнозы такого рода — это всегда гадание на кофейной гуще, и распространение или разжигание паники столь же бесполезно, как и отрицание слабости самой Европы в оборонном секторе», — отметил эксперт.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал пропагандистским мифом заявления о российской угрозе для Франции. Он отметил, что подобные высказывания являются пропагандой страха и войны, они нацелены на запугивание населения, чтобы потом попросить у него деньги на отправку оружия и военных на Украину.

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