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23:11, 29 марта 2025Мир

Во Франции назвали пропагандистским мифом заявления о российской угрозе

Политик Филиппо назвал пропагандистским мифом заявления о российской угрозе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с ТАСС назвал пропагандистским мифом заявления о российской угрозе для Франции.

«Во Франции нет российской угрозы, ее просто не существует. Разговоры об этом — чушь», — подчеркнул политик.

Он отметил, что подобные высказывания являются пропагандой страха и войны, они нацелены на запугивание населения, чтобы потом попросить у него деньги на отправку оружия и военных на Украину. Филиппо считает, что Франция должна выстраивать плодотворное сотрудничество и вести диалог с Россией, а не искать угрозы.

21 марта лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрона необходимо отстранить от власти из-за введения граждан в заблуждение относительно «российской угрозы». Он также отметил, что Украину необходимо демилитаризировать, как того хотел бывший французский лидер Жак Ширак.

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