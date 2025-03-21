Дюпон-Эньян: Президента Франции Макрона необходимо отстранить от власти

Президента Франции Эммануэля Макрона необходимо отстранить от власти из-за введения граждан в заблуждение относительно «российской угрозы». Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.

«Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезть в карманы французов. Его отстранение от должности — это жизненно важная необходимость», — написал политик.

Ранее Макрон объявил Россию угрозой для Европы. Он заявил, что необходимо начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

В свою очередь, Дюпон-Эньян заявил Макрону, что настоящей угрозой для страны является не Россия, а крах экономики в попытках увеличить расходы на оборону. Он также отметил, что Украину нужно демилитаризировать, как того хотел экс-президент Франции Жак Ширак.