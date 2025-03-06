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05:05, 6 марта 2025Мир

Французский политик возразил Макрону и назвал настоящую угрозу для страны

Политик Дюпон-Эньян: для Франции угрозой является не Россия, а крах экономики
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNEWS возразил президенту республики Эммануэлю Макрону и назвал настоящей угрозой для страны не Россию, а крах экономики в попытках увеличить расходы на оборону.

«Настоящая экзистенциальная угроза для Франции не Россия, потому что это ложь. Это банкротство страны, потеря рабочих мест», — подчеркнул политик.

Он отметил, что Макрон хочет потратить миллиарды евро в попытке «залатать дыры» в бюджете. Второй угрозой политик считает наркоторговлю, нелегальную миграцию и терроризм.

Дюпон-Эньян прокомментировал конфликт на Украине, выразив недоумение тем, что плохими пытаются представить тех, кто стремится к миру. Он выразил мнение, что Украину нужно демилитаризировать, как того хотел еще экс-президент Франции Жак Ширак.

Политик также отметил, что США раньше стремились продвигать НАТО к границам России, что противоречило всем обязательствам, «взятым после падения Берлинской стены».

Ранее Макрон обратился к нации. Он затронул темы европейской безопасности, ядерного сдерживания и урегулирования на Украине. По словам французского лидера, «российская угроза» существует, и игнорировать этот фактор не следует.

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