Европа начала подготовку к ядерной войне с Россией

Economist: Европа готовит граждан к возможной ядерной войне с Россией

Страны Европы начали подготовку своих граждан к возможной ядерной войне с Россией. Об этом сообщает издание The Economist.

Швеция разослала населению 5 миллионов листовок, в которых рассказывается об основных принципах выживания. Кроме того, в брошюрах власти призывают граждан заранее продумать план действий в случае нападения на страну.

Как отмечает издание, цель распространения листовок — не запугать шведов, а побудить их к подготовке. Уточняется, что такой подход может снизить нагрузку на государственные структуры в случае кризисной ситуации.

Ранее Польша начала готовить население к войне. Варшава закупает вооружения на миллиарды евро и готовит граждан к потенциальному военному конфликту.