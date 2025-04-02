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10:57, 2 апреля 2025Мир

Европа начала подготовку к ядерной войне с Россией

Economist: Европа готовит граждан к возможной ядерной войне с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Страны Европы начали подготовку своих граждан к возможной ядерной войне с Россией. Об этом сообщает издание The Economist.

Швеция разослала населению 5 миллионов листовок, в которых рассказывается об основных принципах выживания. Кроме того, в брошюрах власти призывают граждан заранее продумать план действий в случае нападения на страну.

Как отмечает издание, цель распространения листовок — не запугать шведов, а побудить их к подготовке. Уточняется, что такой подход может снизить нагрузку на государственные структуры в случае кризисной ситуации.

Ранее Польша начала готовить население к войне. Варшава закупает вооружения на миллиарды евро и готовит граждан к потенциальному военному конфликту.

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