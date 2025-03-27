Польша начала готовить население к войне

Politico: Польша начала закупать вооружения и готовить население страны к войне

Польские власти начали закупать вооружения на миллиарды евро и готовить население страны к потенциальному военному конфликту. Об этом сообщает журнал Politico.

«Сейчас Польша является страной с крупнейшими расходами на оборону в Североатлантическом альянсе — 4,7 процента от ВВП, имеет самую большую армию среди стран Европейского союза (ЕС) и тратит миллиарды евро на самолеты, ракеты, танки, артиллерию и другие вооружения. Теперь прифронтовое государство готовит свое население к войне», — передает издание.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Польши Веслав Кукула пояснил, что в случае возникновения военного конфликта республика «не будет обладать такой стратегической глубиной, как некоторые другие европейские страны».

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский заявил, что в случае войны стране хватит боеприпасов на одну-две недели. Генерал добавил, что Варшава сможет накопить необходимый для длительного ведения боевых действий запас снарядов только через два-три года.