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10:29, 27 марта 2025Мир

Польша начала готовить население к войне

Politico: Польша начала закупать вооружения и готовить население страны к войне
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Friedemann Kohler / dpa / Globallookpress.com

Польские власти начали закупать вооружения на миллиарды евро и готовить население страны к потенциальному военному конфликту. Об этом сообщает журнал Politico.

«Сейчас Польша является страной с крупнейшими расходами на оборону в Североатлантическом альянсе — 4,7 процента от ВВП, имеет самую большую армию среди стран Европейского союза (ЕС) и тратит миллиарды евро на самолеты, ракеты, танки, артиллерию и другие вооружения. Теперь прифронтовое государство готовит свое население к войне», — передает издание.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Польши Веслав Кукула пояснил, что в случае возникновения военного конфликта республика «не будет обладать такой стратегической глубиной, как некоторые другие европейские страны».

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский заявил, что в случае войны стране хватит боеприпасов на одну-две недели. Генерал добавил, что Варшава сможет накопить необходимый для длительного ведения боевых действий запас снарядов только через два-три года.

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