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14:24, 26 марта 2025Мир

В Польше оценили объем боеприпасов на случай войны

Луковский: В случае войны Польше хватит боеприпасов на одну-две недели
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В случае войны Польше хватит боеприпасов на одну-две недели. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности страны Дариуш Луковский в эфире Polsat News.

«Я думаю, в зависимости от того, как проходили бы бои, оборона могла бы продержаться неделю или две при сегодняшнем уровне запасов», — отметил Луковский.

Генерал добавил, что Варшава сможет накопить необходимый для длительного ведения боевых действий запас снарядов только через два-три года. По его словам, запасы Польши истощаются из-за поставок оружия Украине.

«Это делается очень осторожно, чтобы не зайти в этом отношении слишком далеко», — уточнил Луковский.

Ранее замглавы Минобороны Польши Павел Бейда заявил, что страна намерена усеять восточную границу противопехотными минами «для обеспечения безопасности своих граждан» наряду с другими укреплениями в рамках проекта «Восточный щит».

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