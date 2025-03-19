Польша задумала усеять границу с Белоруссией противопехотными минами

RMF: Польша намерена усеять границу с Белоруссией противопехотными минами

Польша планирует вооружиться противопехотными минами. Об этом сообщает RMF 24.

Министерство национальной обороны Польши объяснило, что это пока не решение, а совместная рекомендация оборонных ведомств четырех стран (Эстонии, Латвии, Литвы и Польши) своим правительствам о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей владеть подобными вооружениями.

Замглавы польского Минобороны Павел Бейда уточнил, что страна намерена усеять восточную границу «для обеспечения безопасности своих граждан» наряду с другими укреплениями в рамках проекта «Восточный щит».

Ратифицировав Оттавский догововор в 2012 году, Польша может использовать только противотанковые мины для уничтожения или обездвиживания бронетехники противника.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Россией. Политик выразил уверенность в том, что европейские страны способны достойно выступить против России не только в экономической, но и в военной сфере.