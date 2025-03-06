Европу призвали вступить в гонку вооружений с Россией

Премьер Польши Туск: Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ

Европа должна вступить в гонку вооружений с Россией. К этому призвал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает ТАСС.

Политик выразил уверенность в том, что европейские страны способны достойно выступить против России не только в экономической, но и в военной сфере.

«Европа в целом действительно способна победить в любой военной, финансовой, экономической конфронтации с Россией — мы просто сильнее», — сделал акцент польский премьер.

Ранее Дональд Туск подтвердил остановку поставок помощи США на Украину через территорию Польши. Он заметил, что решение Вашингтона, а также потенциальная отмена некоторых американских санкций против Москвы станут «самым большим вызовом за последние десятилетия» для Запада.

