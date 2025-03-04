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15:18, 4 марта 2025Мир

Польша подтвердила остановку поставок США на Украину

Туск заявил об остановке поставок помощи США на Украину через территорию Польши
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Дональд Туск. Фото: Johanna Geron / Reuters

США прекратили поставки военной помощи Украине через территорию Польши. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает TVP Info.

«Донесения, которые идут с [польско-украинской] границы, из хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны», — подчеркнул политик.

Туск подтвердил перед заседанием правительства Польши фактическую остановку военной помощи Украине со стороны Вашингтона после решения президента США Дональда Трампа. По мнению польского премьера, решение Белого дома, а также о возможной частичной отмене санкций США против России являются «самым большим вызовом за последние десятилетия» для Запада.

Ранее министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад раскритиковал остановку США военной помощи Украине. По мнению дипломата, действия Белого дома отдаляют перспективу мирного урегулирования.

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