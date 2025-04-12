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13:09, 12 апреля 2025Мир

В США раскрыли число воюющих на стороне России китайцев

Reuters: На стороне Российской армии воюют около 200 китайских солдат
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: THOMAS PETER / Reuters

На стороне Российской армии в противостоянии с Вооруженными силами Украины (ВСУ) воюют в общей сложности порядка 200 китайцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников из США, знакомых с данными американской разведки.

Собеседники агентства подчеркнули, что эти китайские военные сотрудничают с Российской армией на добровольной основе. Они не имеют никакого отношения к правительству КНР и участвуют в боевых действиях за деньги.

Также утверждается, что офицеры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) присутствовали в тылу российской группировки войск, но не принимали непосредственного участия в боевых действиях. Они находились в тылу Вооруженных сил РФ «с одобрения официального Пекина», чтобы набраться опыта. «Они извлекали тактические уроки из этой войны», — заключил один из собеседников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о пленении двух военных китайского происхождения. Глава государства утверждал, что они попали под контроль Вооруженных сил республики (ВСУ) в районе населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Зеленский выразил надежду, что «китайская сторона отреагирует» на инцидент и объяснит причину нахождения солдат из КНР на Украине.

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