Зеленский заявил о пленении двух китайцев в ДНР

Зеленский: два гражданина Китая попали в плен во время боев в ДНР

Несколько граждан Китайской Народной Республики (КНР) якобы попали в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сообщает, что двоих китайцев взяли в плен в районе населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Зеленский отметил, что якобы шесть «китайских военных» участвовали в том бою.

«Очень надеемся, что и китайская сторона тоже отреагирует», — заявил Зеленский, добавив, что представители США будут говорить с украинцами в первую очередь после этого.

Ранее Владимир Зеленский попросил системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot у США. Он также назвал их лучшей формой помощи Вашингтона для Киева.