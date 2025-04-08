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16:53, 8 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский вновь попросил поставить Украине системы Patriot

Зеленский: Лучшая помощь от США для Киева — поставить системы ПВО Patriot
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лучшей формой помощи США для Киева станет поставка на Украину систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Американские комплексы вновь попросил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Интерфакс-Украина».

«Прежде всего мы передали все сигналы всем партнерам, которые нам обещали дополнительную систему противовоздушной обороны, дополнительный Patriot. Хотели попросить усилить максимально Украину», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в первую очередь передать дополнительные системы ПВО может Вашингтон.

Ранее Зеленский призвал Европу передать Киеву все хранящиеся у них системы Patriot и упрекнул союзников в том, что системы не используются. Он также упомянул про договоренности о поставках вооружения, которые были заключены, но не были реализованы.

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