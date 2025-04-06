Зеленский упрекнул союзников за пылящиеся на складах Patriot

Зеленский упрекнул союзников, что нужные Украине ЗРК Patriot пылятся на складах

Президент Украины Владимир Зеленский призвал стран-союзников передать Киеву все хранящиеся у них зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и упрекнул их в том, что системы не используются. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Системы Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизни», — написал президент.

По его словам, объективная реальность заключается в том, что Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны и активизации договоренностей с международными партнерами. Он также упомянул про договоренности о поставках вооружения, которые были заключены, но не были реализованы.

Ранее Зеленский поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты со странами-партнерами по противовоздушной обороне. «Усиление нашего воздушного щита одновременно будет усилением всей дипломатии», — заключил он.