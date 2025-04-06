Зеленский поручил активизировать контакты с партнерами по ПВО и контингенту

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты со странами-партнерами по противовоздушной обороне (ПВО). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, идет подготовка к обсуждению этих тем в контексте «Рамштайна». Он назвал две главных задачи Украины на этой встрече: зенитно-ракетные комплексы Patriot и военные контингенты. Зеленский также поручил министрам на двусторонней основе работать в отношении ПВО, особенно с США.

«Усиление нашего воздушного щита одновременно будет усилением всей дипломатии», — написал президент.

Ранее Зеленский призвал усилить давление на Россию из-за ракетных ударов. Он заявил, что ракетные удары по стране будут продолжаться, пока «мир это позволяет».