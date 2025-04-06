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12:26, 6 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский призвал усилить давление на Россию из-за ракетных ударов

Президент Украины Зеленский: Запад недостаточно реагирует на ракетные удары РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq - WPA Pool / Getty Images

Западные страны недостаточно реагируют на российские ракетные удары по территории Украины. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его цитирует «Страна.ua».

По словам политика, такие удары происходят практически ежедневно и по сути являются «террором», призванным заставить Украину отказаться от сопротивления.

«Давления на Россию до сих пор недостаточно. (...) Число воздушных атак растет», — сказал Зеленский.

Он уверен, что ракетные удары по стране будут продолжаться, пока «мир это позволяет».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Сообщалось о трех сериях взрывов, после которых начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах Киева.

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