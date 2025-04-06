Зеленский призвал усилить давление на Россию из-за ракетных ударов

Президент Украины Зеленский: Запад недостаточно реагирует на ракетные удары РФ

Западные страны недостаточно реагируют на российские ракетные удары по территории Украины. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его цитирует «Страна.ua».

По словам политика, такие удары происходят практически ежедневно и по сути являются «террором», призванным заставить Украину отказаться от сопротивления.

«Давления на Россию до сих пор недостаточно. (...) Число воздушных атак растет», — сказал Зеленский.

Он уверен, что ракетные удары по стране будут продолжаться, пока «мир это позволяет».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Сообщалось о трех сериях взрывов, после которых начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах Киева.