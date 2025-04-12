Лукашенко высказался о вступлении Украины в ЕС

Президент Белоруссии усомнился в том, что Украину примут в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что Украину когда-нибудь примут в Европейский союз (ЕС). Слова лидера Белоруссии приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко высказался о вероятном вступлении Украины в ЕС, общаясь с журналистами после субботника. В частности, он отметил, что тысячи людей в Европе занимаются этим вопросом. «Они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет», — заявил президент Белоруссии.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что возможное вступление Украины в ЕС разрушит Венгрию. По его мнению, страна должна противостоять стремлению Киева присоединиться к объединению европейских государств, чтобы избежать угроз безопасности и порядку.