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21:45, 11 апреля 2025Мир

Украину обвинили в попытке втянуть две страны в войну с Россией

Орбан: Украина в сговоре с ЕС хочет втянуть Венгрию и Словакию в войну с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Bernadett Szabo / File Photo / Reuters

Украина вступила в сговор с лидерами Европейского союза (ЕС) и прекратила транзит российского газа по своей территории, чтобы оказать давление на Венгрию и Словакию. В попытке втянуть две страны в войну с Россией Киев обвинил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, он опубликовал заявление в соцсети X.

«В начале этого года украинцы вступили в сговор с брюссельскими бюрократами, чтобы перекрыть крупный европейский газопровод, проходящий через их территорию. Таким образом они хотят оказать давление на словаков и на нас, чтобы втянуть нас в российско-украинскую войну», — высказался он.

По словам Орбана, из-за враждебного отношения Киева поставки газа на восток Венгрии практически прекратились.

Ранее венгерский премьер-министр заявил, что возможное вступление Украины в ЕС разрушит Венгрию. Орбан добавил, что страна «должна противостоять» вступлению Киева в объединение, чтобы не столкнуться с «многочисленными вызовами порядку и безопасности, которые неизбежно будут сопровождать членство Украины в ЕС».

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