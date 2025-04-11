Орбан: Украина в сговоре с ЕС хочет втянуть Венгрию и Словакию в войну с Россией

Украина вступила в сговор с лидерами Европейского союза (ЕС) и прекратила транзит российского газа по своей территории, чтобы оказать давление на Венгрию и Словакию. В попытке втянуть две страны в войну с Россией Киев обвинил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, он опубликовал заявление в соцсети X.

«В начале этого года украинцы вступили в сговор с брюссельскими бюрократами, чтобы перекрыть крупный европейский газопровод, проходящий через их территорию. Таким образом они хотят оказать давление на словаков и на нас, чтобы втянуть нас в российско-украинскую войну», — высказался он.

По словам Орбана, из-за враждебного отношения Киева поставки газа на восток Венгрии практически прекратились.

Ранее венгерский премьер-министр заявил, что возможное вступление Украины в ЕС разрушит Венгрию. Орбан добавил, что страна «должна противостоять» вступлению Киева в объединение, чтобы не столкнуться с «многочисленными вызовами порядку и безопасности, которые неизбежно будут сопровождать членство Украины в ЕС».