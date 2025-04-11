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19:00, 11 апреля 2025Мир

Орбан предрек разрушение Венгрии в случае вступления Украины в ЕС

Орбан: Вступление Украины в ЕС разрушит Венгрию
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Возможное вступление Украины в Европейский союз (ЕС) разрушит Венгрию. Такое развитие событий предрек венгерский премьер-министр Виктор Орбан в заявлении, опубликованном на его странице в соцсети Х.

«На столе третий важный вопрос, который определяет судьбу Венгрии на десятилетия: нужно или нет принять Украину в ЕС. Мы убеждены, и я лично, что принятие Украины разрушит Венгрию», — отметил Орбан.

Политик добавил, что Венгрия «должна противостоять» вступлению Киева в объединение, чтобы не столкнуться с «многочисленными вызовами порядку и безопасности, которые неизбежно будут сопровождать членство Украины в ЕС».

Ранее Орбан раскритиковал мобилизацию закарпатских венгров в «терпящую поражение» украинскую армию.

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