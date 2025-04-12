Названа основная суть переговоров США и России

Политолог Маркелов: Украина ведет себя некорректно

Главной особенностью продолжающихся переговоров США и России по поводу прекращения боевых действий на Украине является тот факт, что стороны не доверяют друг другу. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов, его слова приводит «Царьград».

Следствием этого, отметил аналитик, является необходимость тщательного согласования сторонами, какую информацию в ходе переговоров они могут «слить», а какую — нет. Тем не менее суть всего процесса остается прежней. «Суть была бы одна. Украина, например, некорректно себя ведет», — отметил Маркелов.

Обе стороны переговоров (России и США) прекрасно об этом знают, добавил эксперт, только предпочитают говорить об этом «со своими нюансами». На фоне существующих разногласий договориться о чем-либо в сложившихся условиях будет крайне трудно. «Мне кажется, что мы опять вернулись в ноль — точку, от которой опять ищем новый путь», — заключил политолог.

На первых этапах переговоров Россия и Украина договорились взять паузу в нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Однако ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ заявили, что Киев не выполняет данное им обещание. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отмечал, что нарушение достигнутых договоренностей может происходить по двум причинам. «Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется», — резюмировал он.