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08:38, 12 апреля 2025Мир

В МИД России объяснили причины продолжающихся атак Киева на объекты энергетики

МИД РФ: Киев наносит удары по энергетике из-за отсутствия приказа их прекратить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. МИД России объяснил причины продолжающихся атак Киева на объекты энергетики после договоренностей о взаимном прекращении подобных ударов. Заявление приводит РИА Новости.

В ведомстве считают, что Украина продолжает атаковать из-за отсутствия приказа о прекращении ударов или из-за его невыполнения военными.

«Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то, и другое вызывает крайнее беспокойство», — подчеркнул Полищук.

Он отметил, что если приказа военным не поступало, то Москва столкнулась с осознанным саботажем договоренностей. Если же приказ не выполняется, то Киев не в состоянии контролировать своих военных, заключил дипломат.

Ранее в МИД сообщили, что украинские власти более 60 раз нарушили 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики.

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