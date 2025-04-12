В МИД России объяснили причины продолжающихся атак Киева на объекты энергетики

МИД РФ: Киев наносит удары по энергетике из-за отсутствия приказа их прекратить

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. МИД России объяснил причины продолжающихся атак Киева на объекты энергетики после договоренностей о взаимном прекращении подобных ударов. Заявление приводит РИА Новости.

В ведомстве считают, что Украина продолжает атаковать из-за отсутствия приказа о прекращении ударов или из-за его невыполнения военными.

«Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то, и другое вызывает крайнее беспокойство», — подчеркнул Полищук.

Он отметил, что если приказа военным не поступало, то Москва столкнулась с осознанным саботажем договоренностей. Если же приказ не выполняется, то Киев не в состоянии контролировать своих военных, заключил дипломат.

Ранее в МИД сообщили, что украинские власти более 60 раз нарушили 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики.