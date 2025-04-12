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07:38, 12 апреля 2025Мир

В МИД подсчитали число нарушений Киевом моратория на удары по энергетике

МИД: Украина нарушила 30-дневний мораторий на удары по энергетике более 60 раз
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские власти более 60 раз нарушили 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики. С таким подсчетом выступили в МИД России, передает РИА Новости.

Отмечается, что Киев продолжает «злостно» нарушать данный мораторий.

До этого на срыв Украиной договоренностей о запрете ударов по энергетике указал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Для руководства Украины уже давно ничего не стоит это. Вспомним стамбульские договоренности. Все это ни о чем для них», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам. Он подчеркнул, что Киев так и не присоединился к запрету на удары по энергетике, и РФ уведомляет Вашингтон об этом.

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