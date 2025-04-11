В России указали на срыв Украиной договоренностей о запрете ударов по энергетике

Колесник: Договоренности о запрете ударов по энергетике ничего не стоят для ВСУ

Договоренности о запрете ударов по энергетическим объектам ничего не стоят для Украины, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» депутат указал на срыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) заключенного ранее согласия.

«Я думаю, что они и не собирались достигать договоренностей. Так проговорили. Для руководства Украины уже давно ничего не стоит это. Вспомним стамбульские договоренности. Все это ни о чем для них», — отметил Колесник.

По мнению депутата, на Украине считают, что президент США Дональд Трамп спустит ситуацию на тормозах, а Европа после этого зауважает Киев.

«Но они не понимают, что 30 суток заканчиваются 18 апреля. После этого, как говорят военные, держите свои линзы», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетики в Брянской области. По данным оборонного ведомства, обстрелу подверглась подстанция «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В итоге из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии. Как уточнили в министерстве, часть жителей Севского района остались без света.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по объектам энергетики Украины после достигнутой в середине марта договоренности о взаимном отказе Москвы и Киева от атак по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней.