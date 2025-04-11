В Минобороны сообщили о новом ударе по российскому объекту энергетики

Минобороны: ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетики в Брянской области. О новой атаке сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, обстрелу подверглась подстанция «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В итоге из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии.

Как уточнили в министерстве, в итоге часть жителей Севского района остались без света.

Ранее в Минобороны России обвинили Украину в пяти атаках по энергообъектам за сутки. Удары были совершены по инфраструктуре в Курской и Запорожской областях, а также Луганской народной республике.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по объектам энергетики Украины после достигнутой в середине марта договоренности о взаимном отказе Москвы и Киева от атак по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней.