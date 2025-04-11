В Минобороны России обвинили Украину в пяти атаках по энергообъектам за сутки

Минобороны: За сутки ВСУ пять раз атаковали энергообъекты в регионах России

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры в российских регионах. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

Так, ведомство обвинило Киев в намеренном обстреле энергообъекта «Мокрушино» 10 апреля, что лишило электричества потребителей в Беловском районе Курской области. В тот же день в Луганской народной республике обстрел повредил здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушил склад ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания», пострадал один человек. Кроме того, украинский беспилотник вывел из строя трансформатор электроподстанции «Рубежная».

Помимо этого, в ночь на 11 апреля ударный дрон ВСУ атаковал электроподстанцию «Таврия-Энерго» в Запорожской области, оставив без света около 7250 человек в шести населенных пунктах. Также в 5:09 утра обстрел оборвал провода опор высоковольтной линии в районе энергообъекта «Хвощевская» в Брянской области. В результате электроснабжения лишились потребители Севского района.

Днем ранее Минобороны России сообщило об одиннадцати ударах ВСУ по энергетике России. Атакам подверглись объекты в восьми регионах — Брянской, Белгородской, Курской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках и Краснодарском крае.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.