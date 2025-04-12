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13:08, 12 апреля 2025Силовые структуры

Солдаты ВСУ попались на продаже икон из монастыря Курской области

Иеромонах Мелетий: солдаты ВСУ продают награбленное из Горнальского монастыря
Вячеслав Агапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области. Об этом заявил насельник монастыря, военный священник, иеромонах Мелетий, его цитирует ТАСС.

По словам священника, в монастыре осталось много икон, в том числе «Всецарица», около 150 мощей Киево-Печерской лавры. Вывезти удалось лишь особо ценные — например, Пряжевскую икону Божьей Матери.

«Они там все тащили, на веревки привязывали и тащили. Потом на продажу выставляли все это, а такие иконы, как в монастыре, твердые, большие, — первым делом», — рассказал Мелетий.

Армия России начала штурм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области 11 апреля. Монастырь стал последним укрепрайоном ВСУ в приграничном регионе. Оборону там держат около 300 украинских солдат — они заблокированы на территории монастыря. С российской стороны в боевых действиях участвуют бойцы 810-й бригады морской пехоты.

По словам врио главы приграничного региона Александра Хинштейна, при заходе в село Горналь Суджанского района Курской области Вооруженные силы Украины обстреляли Свято-Николаевский монастырь. Удар по объекту был совершен прямой наводкой из танка, добавил он.

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