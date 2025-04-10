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14:44, 10 апреля 2025Россия

Хинштейн рассказал об одном из первых действий ВСУ при вторжении в Курскую область

Хинштейн: При заходе в Горналь Курской области ВСУ обстреляли монастырь
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

При заходе в село Горналь Суджанского района Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Свято-Николаевский монастырь. Об одном из первых действий противника при вторжении на российские территории рассказал глава приграничного региона Александр Хинштейн в эфире Первого канала.

«Описание преступлений, совершенных немецкими фашистами в годы Великой Отечественной войны, во многом один в один схожи с тем, что творят нацисты сегодня. Когда они вошли в Горналь, первое, что они сделали, — расстреляли Свято-Николаевский монастырь, который был основан в XVII веке», — заявил Хинштейн, уточнив, что удар по объекту был совершен прямой наводкой из танка.

По его словам, это действие было совершено украинскими солдатами сознательно. Он добавил, что на данный момент в производстве военных следователей находится достаточное количество уголовных дел, по которым уже привлекаются к ответственности военнослужащие ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили 48 храмов и памятников архитектуры в Курской области. Хинштейн заявлял, что ВСУ умышленно оскверняли православные святыни.

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